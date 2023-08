Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Gestern startete offiziell die weltweit größte Video- und Computerspielmesse in Köln: die Gamescom. Zum Auftakt warnte die Branche vor einem Rückschlag für Deutschland als Digitalstandort, wenn Subventionen vom Bund gekürzt würden. Felix Falk, Geschäftsführer des Verbandes Game, betonte die Bedeutung von Digitalisierung und Gaming für die zukünftige Wertschöpfung. Das Bundeswirtschaftsministerium plant für 2024 48,7 Millionen Euro Fördermittel, verglichen mit 70 Millionen in diesem Jahr. Hier folgen unsere Branchennews am Donnerstag.

In der Bundesliga nur Vizemeister, dafür zum dritten Mal in Serie Spitzenreiter im HORIZONT Bundesliga Performance-Check : Borussia Dortmund erzielt mit 919 von 1050 möglichen Punkten exakt dasselbe Ergebnis wie im Vorjahr - und hängt den FC Bayern ab.