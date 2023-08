IMAGO / U. J. Alexander

Guten Morgen aus Frankfurt. Die US-Sandwichkette Subway steht offenbar vor dem Verkauf . Laut einem Bericht des Wall Street Journal will der Finanzinvestor und Eigentümer mehrerer Fast-Food-Ketten Roark Capital für rund 9,6 Milliarden Dollar Subway übernehmen. Das Unternehmen befindet sich seit seiner Gründung im Jahr 1965 im Familienbesitz und zählt mit mehr als 37.000 Filialen in 100 Ländern zu den größten Schnellrestaurant-Ketten weltweit. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Morgen.

