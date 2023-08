Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Die Finalpaarung bei der Fußball-WM der Frauen steht fest: Mit einem 3:1-Erfolg über Mitgastgeber Australien hat England gestern den Einzug ins Endspiel perfekt gemacht. Dort trifft der Europameister aus dem Vorjahr am kommenden Sonntag in Sydney auf Spanien, das bereits am Dienstag im ersten Halbfinale Schweden mit 2:1 bezwungen hatte. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Donnerstagmorgen.