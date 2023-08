Paul Fiedler auf Unsplash

Guten Morgen aus Frankfurt. Cannabis-Konsum könnte noch in diesem Jahr in Deutschland legal werden. Die Bundesregierung will heute ihre entsprechenden Pläne auf den Weg bringen, wenn auch mit Beschränkungen. So sollen Erwachsene künftig bis zu drei Cannabis-Pflanzen für den Eigenbedarf anbauen dürfen, der Besitz von 25 Gramm soll erlaubt sein. Die Ampel-Regierung läutet damit einen deutlichen Kurswechsel in der deutschen Drogenpolitik ein. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Mittwochmorgen.

