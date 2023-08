IMAGO / Schöning

Guten Morgen aus Frankfurt!

Guten Morgen aus Frankfurt. Mit durchschnittlich 9,2 Stunden sitzen die Deutschen werktags eine halbe Stunde länger als noch im Pandemiejahr 2021. Das geht aus einer Studie der Deutschen Krankenversicherung und der Sporthochschule Köln hervor. Darüber hinaus erfüllt d ie Kriterien eines gesunden Lebensstils dem Bericht zufolge noch nicht einmal jeder Fünfte: Nur 17 Prozent der Befragten bewegen sich ausreichend und ernähren sich ausgewogen. Insgesamt wurden 2.800 Personen befragt. Mehr Bewegung ist hingegen in unseren Top-Branchennews am Dienstag.

Teilen