Steffen Albrecht auf Unsplash

Guten Morgen aus Frankfurt. Wird der Käfigkampf jetzt zur Debattierrunde? Seit Wochen stacheln sich die Tech-Milliardäre Elon Musk und Mark Zuckerberg gegenseitig auf X zu einem geplanten Käfigkampf an: Zuletzt wollte der Tesla-CEO die Prügelei sogar auf dem ehemaligen Twitter übertragen und die Erlöse daraus US-Veteranen zukommen lassen. Jetzt könnte der Faustkampf jedoch passé sein. Denn: Musk reagierte auf die Idee des Journalisten Chris Anderson , einen Debattierwettbewerb daraus zu machen, positiv. Um Elon Musk geht es auch in unseren Top-Branchennews am Freitag.

1. Was Tomasz Dębowski bei McDonald's alles anders macht (H+) Vor einem Jahr hat Tomasz Dębowski die Nachfolge von Susan Schramm als Marketingvorstand von McDonald's Deutschland angetreten. In den ersten zwölf Monaten hat er sich die Zeit genommen, die Arbeitsweise seines neuen Teams kennenzulernen. Wie er jetzt Strukturen aufbricht und welche Kampagnen er startet, erklärt er

Vor einem Jahr hat Tomasz Dębowski die Nachfolge von Susan Schramm als Marketingvorstand von McDonald's Deutschland angetreten. In den ersten zwölf Monaten hat er sich die Zeit genommen, die Arbeitsweise seines neuen Teams kennenzulernen. Wie er jetzt Strukturen aufbricht und welche Kampagnen er startet, erklärt er im HORIZONT-Interview