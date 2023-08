Guten Morgen aus Frankfurt. Nach der Affäre um die frühere Intendantin Patricia Schlesinger verabschiedet sich der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) in seinen neuen Arbeitsverträgen von den umstrittenen Ruhegeldregelungen. Die neue Bestimmung betrifft auch die amtierende Intendantin Katrin Vernau und ihre Stellvertreterin. Zwischen 2017 und 2020 zahlte der RBB jährlich rund 2,2 Millionen Euro an Ruhegeldern und ist damit öffentlich in die Kritik geraten. Hier sind unsere Top-Branchennews am Donnerstag.

Die Berliner Kreativagentur Dieckert Schmidt stellt sich neu auf. Die von Mitgründer Kurt Georg Dieckert geführte Firma fusioniert mit der Düsseldorfer Unternehmensberatung Rico Jones. Die neue Einheit tritt unter dem Namen Dieckert Jones im Markt auf und ist an den Standorten Berlin und Bangkok vertreten. Das bisherige Düsseldorfer Büro von Rico Jones wird nicht weitergeführt.Agenturen, die unter dem Dach von Finanzinvestoren den nächsten Schritt machen wollen, finden sich inzwischen einige. Bei manchen kommt hinzu, dass so zugleich die Nachfolge der Inhaber geregelt wird. Parallel suchen Beteiligungsgesellschaften nach Anlagemöglichkeiten mit vernünftigen Renditen und nehmen dabei auch die Marketingbranche ins Visier.Zum 40. Geburtstag von HORIZONT präsentieren wir insgesamt 40 vielversprechende Branchenköpfe, die unter 40 Jahre alt sind. Herausgekommen ist eine Liste mit jeweils zehn Persönlichkeiten aus den Bereichen Marketing, Medien, Tech und Agenturen Disney hat genug von den hohen Verlusten im Streaming-Geschäft. Nun erhöht der Unterhaltungsriese erneut Abo-Preise - und will auch bei Passwort-Trittbrettfahrern durchgreifen. Im vergangenen Quartal konnte Disney die Streaming-Verluste in etwa halbieren, die Sparte schreibt aber immer noch rote Zahlen.Vor der geplanten weitgehenden Legalisierung von Cannabis will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Bevölkerung über dessen Gefahren aufklären. "Wir werden parallel zur Gesetzgebung eine große Kampagne fahren, um auf die Risiken des Cannabis-Konsums hinzuweisen", sagte der SPD-Politiker im Interview mit der Rheinischen Post Seit einiger Zeit gilt "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner als eine Art Kult-Ansagerin für das "Jugendwort des Jahres". Am Mittwoch sorgte sie in sozialen Medien mit einer weiteren Präsentation für Furore . Zur Auswahl für das Jugendwort stehen: "Auf Lock", "Darf er so?", "Digga(h)", "goofy", "Kerl*in", "NPC", "Rizz", "Side Eye", "Slay" und erneut "Yolo".Der Google-Mutterkonzern Alphabet und das Musiklabel Universal Music führen Medienberichten zufolge Gespräche über die Lizenzierung von Künstlerstimmen und Melodien für mit künstlicher Intelligenz generierte Songs. Das Ziel: Es soll ein Instrument entwickelt werden, mit dem Fans rechtmäßig Titel erstellen und die Inhaber der Urheberrechte dafür bezahlen können.Wird die Kurzvideoplattform jetzt zur ernstzunehmenden Konkurrenz für Spotify? Mit einer kürzlich für US-amerikanische Tester eingeführten Funktion sollen TikTok-User vollständige Podcast-Episoden über ihren Feed veröffentlichen können. Damit müssen die Nutzenden künftig nicht mehr die App verlassen, um sich Podcasts in ganzer Länge anzuhören.