Die US Open wechseln von Eurosport zu Sportdeutschland.TV. Mit dabei ist Tennis-Legende Boris Becker, der an der Seite von Matthias Stach live vom Grand-Slam-Turnier aus New York (28. August bis 10. September) berichten wird. Für die Nutzer gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Grand-Slam-Turnier online zu verfolgen News Media Canada, die Canadian Association of Broadcasters und CBC/Radio-Canada haben die Wettbewerbsbehörde Kanadas aufgefordert, gegen Meta vorzugehen. Seit Meta in Kanada für die Veröffentlichung von Nachrichten bezahlen muss, gibt es dort auf Facebook und Instagram keine News mehr. Dies sei wettbewerbswidrig und ein Verstoß gegen ein Bundesgesetz Die New York Times hat für das zweite Quartal einen Gesamtumsatz von 590,9 Millionen Dollar gemeldet, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 6,3 Prozent. Das Gros wird durch Abos erzielt, aus denen Einnahmen von 409,6 Millionen Dollar erzielt wurden, während die Werbeerlöse lediglich 117,8 Millionen ausmachten und in Print zurückgingen Wie in allen MarTech-Bereichen wächst auch der Influencer-Software-Markt derzeit stark: Die bloße Anzahl verschiedener Tools ist in den letzten Jahren förmlich explodiert. Welche Bereiche die nützlichen Helferlein vereinfachen können und was für Marketer noch gegen die Anschaffung eines Tools spricht, hat der Softwareanbieter Iroin im einer Umfrage herausgefunden