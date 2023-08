Paul Fiedler auf Unsplash

Guten Morgen aus Frankfurt! Heute vor 15 Jahren eskalierte im Kaukasus ein Konflikt, dessen Ursache Parallelen zum Krieg Russlands in der Ukraine hat. Am 8. August 2008 besetzten russische Truppen Teile des Staatsgebiets von Georgien. Der Krieg konnte nach fünf Tagen unter Vermittlung der EU beendet werden, doch die georgischen Landesteile Abchasien und Südossetien werden seither von Russland als unabhängige Staaten anerkannt und gestützt. Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist auch gut 18 Monate nach Beginn des russischen Angriffs nicht abzusehen . Hier und jetzt - unsere Branchennews am Dienstagmorgen.

