imageBROKER/Jan Wehnert

Guten Morgen aus Frankfurt. Ist bald ein Happy End in Sicht? In den fast 100 Tage andauernden Streik in Hollywood scheint jetzt Bewegung zu kommen: Die Studios haben am morgigen Freitag zu Gesprächen eingeladen. Derzeit wird die Traumfabrik durch einen Doppelstreik der Schauspielenden sowie der Drehbuchautorinnen und -autoren lahmgelegt - und das erst zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte der US-Filmindustrie. Die Forderungen an Netflix, Disney und Co : bessere Bezahlung und eine größere Gewinnbeteiligung. Hier folgen unsere Top-Branchennews am Donnerstag.

1. Pro Sieben Sat 1 schreibt weiter rote Zahlen Der Medienkonzern Pro Sieben Sat 1 hat im letzten Quartal

Der Medienkonzern Pro Sieben Sat 1 hat im letzten Quartal 56 Millionen Euro Verlust gemacht. Vorstandschef Bert Habets sagte dazu: "Das zweite Quartal war wie erwartet weiter von einem schwachen TV-Werbemarkt geprägt." Außerdem belasteten die Vollkonsolidierung der Streaming-Plattform Joyn sowie eine Restrukturierungsrückstellung für den Konzernumbau das Quartalsergebnis.