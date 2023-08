IMAGO / Jan Eifert

Guten Morgen aus Frankfurt. Es ist die nächste historische Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten: Donald Trump muss sich wegen Versuchen der Wahlbeeinflussung und der Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 vor Gericht verantworten. In der 45-seitigen Anklageschrift werden dem 77-Jährigen vier Anklagepunkte zur Last gelegt, darunter Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. An diesem Donnerstag soll Trump in Washington vor Gericht erscheinen. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Mittwochmorgen.