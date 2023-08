Stefan Piel

Guten Morgen aus Frankfurt. Es ist relativ selten, das zwei Kino-Blockbuster am selben Wochenende starten. Bei "Barbie" und "Oppenheimer" war dies der Fall – und "Barbenheimer" lockt weltweit die Massen in die Kinos : Wie das Medienanalyseunternehmen Comscore berichtet, habe "Barbie" bislang weltweit 775 Millionen Dollar eingespielt, "Oppenheimer", die historische Erzählung von Regisseur Christopher Nolan über den Physiker J. Robert Oppenheimer und die Entstehung der Atombombe, 400 Millionen Dollar. Hier und jetzt - unsere Branchennews am Dienstagmorgen.

