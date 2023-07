Guten Morgen aus Frankfurt. Droht den deutschen Fußball-Frauen das gleiche Schicksal wie ihren männlichen Kollegen? Nach der Last-Minute-Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen aufopferungsvoll kämpfende Kolumbianerinnen muss die deutsche Nationalmannschaft im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea punkten, um weiterzukommen. Die Partie wird am Donnerstag um 12 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Wir geben mit den Top-Branchennews erst einmal den Startschuss in die neue Woche!

Das ZDF hat sich von einem Tweet des Satirikers Jan Böhmermann zu CDU-Chef Friedrich Merz abgegrenzt. "Das ZDF distanziert sich von der Äußerung Böhmermanns. Der Tweet ist eine private Äußerung von Jan Böhmermann, die in keinem Zusammenhang mit einer Produktion des ZDF steht", teilte der Mainzer Sender am Samstag mit . Zuvor hatten die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Zeitungen der VRM über die ZDF-Stellungnahme berichtet.Gewagtes Experiment: Ab Montag verlangt der Discounter Penny für 9 seiner mehr als 3000 Produkte eine Woche lang die "wahren Preise" - also den Betrag, der bei Berücksichtigung aller durch die Produktion verursachten Umweltschäden eigentlich berechnet werden müsste. Die Produkte vom Käse bis zum Wiener Würstchen werden dadurch um bis zu 94 Prozent teurer, wie die Handelskette am Sonntag mitteilte Nach mehreren Spielzeiten mit geringeren Einnahmen aus der Vermarktung der Medien-Rechte im Ausland rechnet die Fußball-Bundesliga jetzt wieder mit einem Plus. Die Liga kalkuliert nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur derzeit mit rund 200 Millionen Euro . Zuletzt hatte die Auslandsvermarktung rund 160 Millionen Euro pro Spielzeit eingebracht.Seit zwei Jahren bringt das Netzwerk "Frauen100" einflussreiche Politikerinnen, Unternehmerinnen und Journalistinnen zusammen, um auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen und den feministischen Diskurs in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Trotz erster Erfolge zeigte der Jubiläumsabend in Berlin aber auch: Es gibt noch viel zu tun

Seit drei Monaten ist Elke Wilgmann Marketingchefin von Rewe. Nach dem Ausstieg aus der Prospektwerbung geht es für sie und ihr Team nun darum, die Kunden in die neue Rewe-Werbewelt einzuführen. Im Interview erklärt Wilgmann, wie das gelingen soll und was Rewe in den kommenden Monaten im Marketing vorhat Der Zweite zu sein, hat manchmal auch seine Vorteile. Zumindest sagt Burger-King-Marketingchef Klaus Schmäing, dass er sich mehr erlauben kann als das Marktführer McDonald's dürfte. Im Gespräch mit HORIZONT Lovebrands erklärt er auch, warum im Fast-Food-Segment kein weg vorbei an Veggie führt und was er von "Team Wallraff" hält.Das durchwachsene Wetter eignet sich aktuell eher für Serienabende auf der Couch als für laue Abende im Park. Gut, dass der Nachschub an Serien nicht abreißt. Unsere Serientipps für den August - unter anderen mit der deutschen Version von "Black Mirror" Elon Musk ist dafür bekannt, mit wenig Aufwand viel auf den Kopf zu stellen. Ja gleich die ganze Welt. Wie auch die von ehemals Twitter. Wenig überraschend also, dass der neue Markenauftritt von X bei vielen für Ratlosigkeit sorgt – auch bei Gestaltern, wie Lukas Cottrell, Managing Partner bei der Peter Schmidt Group, in seinem Gastbeitrag schreibt