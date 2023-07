IMAGO / U. J. Alexander

Guten Morgen aus Frankfurt. Endlich Sommerferien! Das gilt ab heute Nachmittag auch für Bayern, wodurch nun eine Woche lang alle Schulkinder in Deutschland gleichzeitig frei haben. Auf den Autobahnen dürfte es an diesem Wochenende entsprechend voll werden, der ADAC warnt vor Staus in allen Richtungen . Wir wünschen starke Nerven und einen guten Start ins Wochenende! Hier kommen unsere Top-Branchennews am Morgen.

