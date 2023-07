Guten Morgen aus Frankfurt. Sie machte den von Prince geschriebenen Song "Nothing Compares 2 U" - auch dank des legendären Musikvideos - im Jahr 1990 weltberühmt: die Sängerin Sinéad O'Connor. Nun ist die Irin im Alter von nur 56 Jahren gestorben, nachdem im Januar 2022 bereits ihr 17-jähriger Sohn verstarb. Sie hinterlässt drei Kinder. Hier kommen die wichtigsten Branchennews am Donnerstagmorgen.

Das Werbegeschäft des Facebook-Konzerns Meta kommt wieder in Schwung. Der Umsatz wuchs im vergangenen Quartal um elf Prozent auf knapp 32 Milliarden Dollar (28,8 Milliarden Euro). Der Gewinn stieg um 16 Prozent auf rund 7,8 Milliarden Dollar. Allerdings musste sich CEO Mark Zuckerberg bei der Präsentation der Quartalsbilanz einmal mehr für die gewaltigen Ausgaben für seine Metaverse-Vision rechtfertigen.Viele Jahre hat der renommierte Kreative Till Hohmann im Ausland gearbeitet, zuletzt bereits zum zweiten Mal bei Memac Ogilvy in Dubai. Jetzt kehrt er wieder nach Deutschland zurück und heuert als CCO bei der Hamburger Agentur Track an . Zugleich verpasst sich die Omnicom-Tochter eine neue Führungsstruktur.

Twitter-Eigner Elon Musk kommt bei der Umbenennung des Online-Dienstes in X voran: Der offizielle Account der Plattform lautet seit Mittwoch @X , während er auch nach Bekanntgabe des neuen Namens zunächst noch unter @twitter zu finden war. Ein Grund für die Verzögerung war offensichtlich.Anders als in den USA oder UK haben faltbare Smartphones hierzulande noch nicht den Mainstream erobert. Das will Samsung schnellstmöglich ändern und schon 2024 die Marke von einer Million verkauften "Foldables" knacken , wie Samsung-Marketer Mario Winter am Mittwoch bei der Präsentation der neuen Modelle Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 angekündigt hat.Welcher Anbieter zeigt welche Bundesliga- und Champions-League-Spiele live? Und wie viel muss der Fan für die einzelnen Angebote oder alles zusammen zahlen? Diese Fragen stellen sich vor jeder Saison neu. Wir geben einen Überblick , was die Fans in der kommenden Saison 2023/24 in Sachen TV-Übertragungen erwartet.