Erst die Trennung, dadurch Verknappung, jetzt der Run: Die Antisemitismus-Vorwürfe gegen Kanye West scheinen viele Adidas-Kunden nicht zu stören. Binnen drei Tagen sollen im Juni bei Adidas Yeezy-Bestellungen im Wert von mehr als 500 Millionen Euro eingegangen sein. Am 3. August dürfte die Quartalsbilanz jetzt deutlich besser ausfallen.

Die Agenturgruppe Dentsu hat eine Nachfolgerin für den bisherigen Personalchef Thomas Wendt gefunden. Am 1. September startet Alexandra Pöttker-Wittmann als Chief People Officer für die DACH-Region. Sie kommt von Covetrus, einem international tätigen Unternehmen aus der Tiergesundheitsindustrie Seit 2014 können Tageszeitungen ihre Onlineabos in der gesonderten Paid-Content-Statistik der IVW zählen lassen, doch erst seit die "Gesamtzahl Publishing Digital/Print" ausgewiesen wird, ist diese Statistik populärer. Einige Titel haben es jetzt leichter, ihre Verkaufs-Performance darzustellen. Unter anderem drehen Welt, FAZ und BamS ins Plus.

Gaming ist wie Fernsehen – egal welchen Alters oder Geschlechtes, fast jeder tut es. Über drei Viertel der 18- bis 65-Jährigen spielen mehrmals pro Woche, über ein Drittel sogar täglich. Aber wie beim Fernsehen gibt es deutliche Unterschiede in der Nutzung und den Präferenzen für die Genres Die Entscheidung, Twitter in X umzubenennen, könnte rechtlich kompliziert werden: Microsoft (Xbox) ist seit 2003 Inhaber einer X-Marke, Meta besitzt eine 2019 eingetragene X-Marke für Bereiche wie Software und soziale Medien – X ist als Markenzeichzen so weit verbreitet, dass juristische Anfechtungen garantiert sind , schreibt Reuters.Der Papst in weißer Daunenjacke, Angela Merkel und Barack Obama gemeinsam am Strand oder die vermeintliche Verhaftung von Donald Trump: Künstliche Intelligenz ermöglicht mittlerweile täuschend echt wirkende Deepfakes. Viele Deutsche sind besorgt über die Möglichkeiten der Technologie und fordern eine Kennzeichnungspflicht oder sogar ein Verbot von Deepfakes