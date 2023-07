IMAGO / Schöning

Guten Morgen aus Frankfurt! Alles so pink hier? Kein Wunder: Gestern ist weltweit der lang erwartete Barbie-Film in den Kinos gestartet. Zu der 150 Millionen Dollar schweren Filmproduktion ist eine der wohl größten Filmmarketingkampagnen aller Zeiten angerollt. Airbnb, Burger King, Zara, alle mischen mit – auch deutsche Firmen versuchen, mit dem Hype Geld zu verdienen. Für das Manager Magazin ist der ganze Film ein einziger Marketinggag . Hier und jetzt - unsere Branchennews am Morgen.

Das nennt man wohl eine ordentliche Ausbeute: Von den 319 Kreativpreisen, die bei den diesjährigen New York Festivals vergeben wurden, gehen immerhin 83 nach Deutschland. Das ist zwar einer weniger als im vergangenen Jahr, doch deutlich mehr als 2021, als lediglich 58 Trophäen gewonnen wurden. U nd: Zwei von zwölf Grand Prix gehen nach Deutschland