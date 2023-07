Guten Morgen aus Frankfurt am Main! Heute geht es los: Um 9 Uhr unserer Zeit wird in Auckland das Eröffnungsspiel der Fußball-WM der Frauen angepfiffen. ARD und ZDF zeigen die 64 Spiele live im Fernsehen sowie im Internet. Wegen der Zeitverschiebung von mindestens sechs Stunden müssen sich deutsche Fans auf ungewohnte Anstoßzeiten einstellen – es wird auch Spiele um 3 Uhr nachts geben. Das deutsche Team tritt am Montag um 10:30 Uhr gegen Marokko an. Frauenfußball ist eines unserer Themen der heutigen Branchennews vor 9.