Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. And the winner is... Der Georg-Büchner-Preis geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Lutz Seiler. Das gab die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gestern in Darmstadt bekannt. Als Romancier habe Seiler zu "seiner eigenen, unverwechselbaren Stimme gefunden, melancholisch, dringlich, aufrichtig", teilte die Jury mit. Der mit 50.000 Euro dotierte Literaturpreis gehört zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Mittwochmorgen.

Teilen