Fühlen Sie sich vom Gender-Unterstrich - dem sogenannten Gender-Gap – gestört? Ein Mitarbeiter des Automobilkonzerns VW offenbar schon. Er hatte sich darüber beschwert, dass Audi-Kollegen in der Kommunikation mit ihm wegen eines Leitfadens Gender-Formen mit Unterstrich nutzen - und hatte den Autohersteller deshalb auf Unterlassung verklagt. Damit ist er sogar bis vor das Oberlandesgericht München gezogen - allerdings ohne Erfolg. Richter sahen keinen Verstoß gegen das Allgemeine Gleichstellungsgesetz.

Die Schwarz Gruppe gibt jetzt im Retail-Media-Geschäft richtig Gas: Der hauseigene Vermarkter Schwarz Media kooperiert mit dem Technologie-Unternehmen The Trade Desk. Über dessen Plattform lassen sich ab sofort First-Party-Daten von Lidl und Kaufland für digitale Werbekampagnen einsetzen.Beim Festnetz-Internet bewarb Vodafone jahrelang Gigabit-Anschlüsse, zudem konnten sich Kunden bei Vertragsabschluss auf dicke Rabatte freuen. Allerdings wurden die hohen Erwartungen der Kunden häufig nicht erfüllt. Nun will die Firma in Sachen Werbung neue Wege gehen.