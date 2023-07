Guten Morgen aus Frankfurt! Hollywood droht der Stillstand: Seit Wochen streiken Autoren gegen die Arbeitsbedingungen – nun ziehen die Schauspieler*innen nach. Das passierte zuletzt vor 63 Jahren. In den USA können damit nun praktisch keine Filme und Serien mehr gedreht werden. Den Schauspieler*innen geht es unter anderem darum, den ungeregelten Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu stoppen . Das Thema KI beschäftigt nunmehr auch die US-Verbraucherschutzbehörde FTC, eine unsere Branchennews am heutigen Morgen.

Vor zwei Wochen hat die Kanzlei Clarkson aus Kalifornien OpenAI wegen massiver Verletzungen des Urheberrechts und der Privatsphäre von Millionen Amerikanern auf Schadensersatz in Höhe von drei Milliarden Dollar verklagt. Jetzt nimmt die amerikanische Verbraucherschutz-Behörde FTC den Chatbot ChatGPT ins Visier.

OMD hat den globalen Medien-Etat von Under Armour gewonnen, berichtet Campaign US. Der als "global" bezeichnete Etat der Sportbekleidungsmarke umfasse Amerika und EMEA. Der Etat wurde zuvor von Publicis Media betreut