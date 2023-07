IMAGO / U. J. Alexander

Guten Morgen aus Frankfurt. Heute beginnen in Hamburg die Sommerferien - doch am Flughafen herrscht Chaos. Mitglieder der "Letzten Generation" haben sich auf einer Rollbahn festgeklebt, ebenso am Flughafen in Düsseldorf. Mit ihren Protestaktionen will die "Letzte Generation" die Bundesregierung zu besseren Klimaschutzmaßnahmen bewegen. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Morgen.