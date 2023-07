IMAGO / Jan Eifert

Guten Morgen aus Frankfurt. Heute dürften in ganz Deutschland diverse Server rauchen: Am Mittwoch beginnt der offizielle Vorverkauf für die sieben Deutschland-Konzerte von US-Sängerin Taylor Swift im kommenden Jahr. In Frankreich ging am Dienstag die Website von Ticketmaster wegen des enormen Ansturms in die Knie. Zeitweise sollen sich mehr als eine Million Fans in der virtuellen Warteschlange befunden haben. Wir drücken allen Fans die Daumen. Hier sind die Top-Branchennews vor 9 - kostenlos und für jedermann frei zugänglich.