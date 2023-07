Guten Morgen aus Frankfurt! Wenn man beruflich kommuniziert, sollte der Einsatz von Emojis wohl bedacht sein: Ein kanadischer Landwirt reagierte mit dem Daumen-hoch-Emoji auf einen Vertrag, den er per Textnachricht erhalten hatte. Jetzt muss er rund 56.000 Euro Schadenersatz zahlen – sein Gesprächspartner hatte das Zeichen als Einverständins für einen unterbreiteten Vertrag interpretiert und nicht als Signal, den Vertrag erhalten zu haben. Hier und jetzt – unsere Branchennews am Montagmorgen.

Die Erfolgsgeschichte des iPhones ist untrennbar mit dem App Store von Apple verbunden. Doch nun wird das Erfolgsmodell zumindest in Europa bedroht, denn die aktuelle EU-Gesetzgebung wird das Monopol des App Stores auf dem iPhone beenden Seit über einem Jahr schrumpfen die Werbeausgaben in Deutschland. Was für die werbefinanzierten Medien zunehmend zur Belastungsprobe wird, müsste eigentlich gar nicht sein. Eine aktuelle Umfrage kommt jedenfalls zu dem Ergebnis, dass hierzulande die Unternehmen in puncto Werbespendings hierzulande ungewöhnlich knauserig sind.

Im April hatte Amazons Cloudsparte AWS in einem Blogpost weitgehend unbemerkt eine KI-Plattform namens „Bedrock“ angekündigt. Jetzt ist AWS-Vertriebschef Matt Garman auf Werbetour in Europa. Und betont, keinen großen Vorsprung Microsofts oder Googles mehr zu sehen.Nach langem Hickhack müssen chinesische Tech-Firmen hohe Strafen zahlen. So haben chinesische Behörden das Finanztechnologie-Unternehmen Ant Group zur Zahlung von 900 Millionen Euro verdonnert. Investoren reagierten erfreut – sie hoffen auf ein Ende der Repressalien gegen Chinas IT-Konzerne Über die Potentiale Künstlicher Intelligenz bei der Transformation von Marketingprozessen wird derzeit intensiv diskutiert. Auch in der Affiliate-Marketing-Branche setzt man schon länger KI-Tools ein. Wie etabliert die Technologie dort schon ist , belegt nun eine Umfrage der Performance-Marketing-Agentur Xpose360.Die Großmolkerei Ehrmann ist in Russland nach dem Angriffskrieg aktiver denn je. Das Unternehmen, das seine soziale und gesellschaftliche Verantwortung betont, schweigt aber besonders hartnäckig, wenn es um sein Engagement in Russland geht, schreibt die FAZ (paid). Dabei ist das Umsatzwachstum einer Studie nach das drittgrößte internationaler Unternehmen