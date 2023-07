Guten Morgen aus Frankfurt! Seit 1976 baute Ford rund 20 Millionen Fiestas, etwa die Hälfte davon in Deutschland - anfangs in Saarlouis, später in Köln. Jetzt ist nach 47 Jahren Schluss: Heute Abend soll im Kölner Ford-Werk der letzte Fiesta vom Band rollen. Die letzten drei Fahrzeuge werden als Erinnerungsstücke im Firmenbesitz bleiben. Hier und jetzt - unsere Branchennews am Freitagmorgen.