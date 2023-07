Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Das Bundesverfassungsgericht hat die für Freitag geplante Verabschiedung des umstrittenen Heizungsgesetzes im Bundestag in einem Eilverfahren gestoppt. Die zweite und dritte Lesung dürfe nicht in der laufenden Sitzungswoche durchgeführt werden, teilte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe mit. Vertreter von CDU und CSU zeigten sich hochzufrieden und sprachen von einer Ohrfeige für die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Wolfgang Kubicki, Vize-Chef der FDP, macht die Grünen verantwortlich für den Schlamassel. Wie gewohnt in großer Eintracht und Harmonie kuratiert: unsere Top-Branchennews am Morgen.

