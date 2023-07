Der Twitter-Konkurrent Threads des Facebook-Konzerns Meta soll noch diese Woche online gehen, wie Apple in seinem US-App-Store bekannt gibt. Threads setzt auf bestehende Instagram-Konten auf und hat damit eine Basis von mehr als einer Milliarde bereits miteinander verknüpfter User. Twitter-Chef Elon Musk will der­weil die Twitter-App Tweet­deck kosten­pflichtig machen Nachdem sich Funk am Mittwoch für einen Instagram-Beitrag entschuldigt hatte, in dem die Union mit der AfD gleichgesetzt wurde, zieht nun der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke nach. In einem Brief bittet er die Fraktionschefs von CDU und CSU um Entschuldigung, wie Bild meldet . Man wolle mit den Funk-Verantwortlichen beraten, welche Konsequenzen aus dem Vorfall zu ziehen seien, so Gniffke.