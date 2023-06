Stefan Piel

Guten Morgen aus Frankfurt. Endlich ist es so weit: Um 10 Uhr startet im Gesellschaftshaus des Palmengartens in Frankfurt der diesjährige HORIZONT Kongress. Das übergeordnete Thema in Zeiten der Krise: Konzepte für Marketing und Medien in einer volatilen Welt. Aber natürlich geht es auch um große Trendthemen wie Künstliche Intelligenz, die Zukunft von Bewegtbild und vieles mehr. Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen spannenden ersten Kongresstag und einen tollen Abend beim HORIZONT Award. Hier kommen aber erst einmal unsere Top-Branchennews am Morgen.

