Guten Morgen aus Frankfurt!

Netflix hat die verfügbaren Abonnement-Optionen im Testland Kanada von vier auf drei verringert. Das am meisten verbreitete Basis-Abo ohne Werbung wird dort für Neukunden sowie für wiederkehrende Kunden nicht mehr länger zur Buchung angeboten. Das kann es für Abonnenten teurer machen.Wie The Pioneer aus Regierungskreisen erfahren haben soll, will die Bundesregierung die Durchführung der EM 2024 in Deutschland mit einer 8 Millionen Euro teuren Plakat- und Werbekampagne begleiten. Deutschland wolle sich damit als "weltoffene und vielfältige Demokratie" positionieren.