imageBROKER/Jan Wehnert

Guten Morgen aus Frankfurt. Eine Söldnertruppe rückt auf Moskau vor, die Lage ist unübersichtlich, es gibt Nachrichten, aber wenig Hintergründe - wie auch? Vermeintliche Experten ergehen sich in Spekulationen. Und auf Twitter wird ARD und ZDF vorgeworfen, ihr aktuelles Programm nicht sofort für Sondersendungen unterbrochen zu haben. Dahinter stecken, so vermutet Jonas Leppin im Spiegel, ganz andere Absichten, nämlich: Bashing der Öffentlich-Rechtlichen. Denn informiert wurde, auch in "Brennpunkten", die zudem Quotensieger wurden. Hier und jetzt - unsere Top-Branchennews am Montagmorgen.

