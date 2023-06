Guten Morgen aus Frankfurt!

Guten Morgen aus Frankfurt am Main! Second Life feiert heute 20. Geburtstag. Ja, diese virtuelle Welt gibt es immer noch. Die Zeit hat sich noch einmal eingeloggt – und berichtet von einem Musikfestival mit rund 500 Künstlerinnen und Künstler vor – so erwarten es die Veranstalter – mehr als 300.000 Menschen. Second Life sei belebter als Facebooks Metaverse. Hier und jetzt - unsere Top-Branchennews am Freitagmorgen.