Guten Morgen aus Frankfurt. Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sind gescheitert. Die Bahn kritisierte den Abbruch der Tarifverhandlungen scharf: Die EVG werfe einen fast fertigen Abschluss weg und setze kurz vor dem Ziel alles auf Null. Die EVG wiederum bewertete die vorgegebene Vertragslaufzeit von 27 Monaten als deutlich zu lang sowie die angebotene Lohnerhöhung als zu niedrig. Der Bundesvorstand der EVG wird heute das weitere Vorgehen beschließen. Unbefristete Streiks scheinen möglich. Hier folgen unsere Top-Branchennews am Donnerstag.

Bergfest bei den Cannes Lions. Am Mittwoch wurden 252 Löwen verliehen. Acht davon gehen nach Deutschland sowie fünf weitere an eine aus Frankreich eingereichte Kampagne mit maßgeblicher deutscher Beteiligung. Damit erhöht sich die Löwenausbeute für deutsche Teilnehmer auf 27 . Saatchi & Saatchi ist der große deutsche Gewinner am Mittwoch.Im Bemühen um eine Erlössteigerung beim Verkauf der Medienrechte an der Fußball-Bundesliga ab der Saison 2025/26 befasst sich die Deutsche Fußball Liga nach Informationen der Sport-Bild offenbar auch mit einem Szenario, das zum Aus für die legendäre ARD-Sportschau am Samstagabend führen könnte - zumindest im TV.