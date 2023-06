Tomas Fey auf Unsplash

Guten Morgen aus Frankfurt. Die Konservative Partei des Vereinigten Königreichs fordert von Journalisten, die sich für ihren Parteitag akkreditieren lassen wollen, eine Gebühr von 137 Pfund. Damit setzt sie einen "gefährlichen Präzedenzfall" , kritisieren rund 300 Medien-Unternehmen, Verlage und Journalisten-Organisationen aus der ganzen Welt, darunter auch die FAZ, die Foreign Press Association (FPA), Reporter ohne Grenzen und die European Association of News Agencies. Es gebe in keinem anderen Land der Welt, geschweige denn in einer anderen Demokratie, vergleichbare Gebühren. Hier und jetzt – unsere Branchennews am Mittwochmorgen.

