Guten Morgen aus Frankfurt. Heute ist Weltflüchtlingstag. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas lobte zu diesem Anlass das Engagement und die Solidarität der deutschen Zivilgesellschaft für Flüchtlinge. Trotz aller Krisen sei es wichtig zusammenzuhalten, betonte Bas in einer Videobotschaft für die UNO-Flüchtlingshilfe. Noch nie waren so viele Menschen zur Flucht gezwungen wie heute: Mehr als 110 Millionen Menschen sind derzeit laut aktuellen Zahlen der UNO aus ihrer Heimat vertrieben. Hier und jetzt - unsere Top-Branchennews am Dienstagmorgen.

Vor zwei Monaten wechselte Kerstin Lachmann von Mindshare in Frankfurt zu OMD Germany nach Hamburg. Jetzt verkündet Mindshare, wer Lachmann auf der Position der Head of Business Development & Strategy nachfolgt. Es ist Imke Buck, die bei der Mediaagentur weiter aufsteigt.