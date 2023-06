imageBROKER/Jan Wehnert

Guten Morgen aus Frankfurt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßt heute den chinesischen Ministerpräsident in Berlin, der die erste Auslandsreise seit seinem Amtsantritt im März unternimmt. Begleitet von mehreren Ministern wird Li Qiang bis Mittwoch in Deutschland zu Besuch sein und morgen an den insgesamt siebten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen teilnehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft heute für ein Abendessen mit Li Qiang zusammen. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Montagmorgen.

