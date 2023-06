Guten Morgen aus Frankfurt. Wird die Fußball Frauen-WM 2023 nicht im deutschen TV übertragen? Rund fünf Wochen vor dem Turnier gibt es noch immer keine Einigung zwischen der FIFA sowie ARD und ZDF. Vonseiten des Verbandes heißt es, dass man Übertragungen im öffentlichen Fernsehen bevorzuge, die Spiele aber auch auf FIFA+ zeigen könne. Einen Blackout - also ein Turnier ohne Bewegtbilder - kommt offenbar nicht infrage. Hier folgen unsere Branchennews am Mittwoch.

Nachdem viele globale Markenwerte in den vergangenen Jahren immer neue Rekorde gebrochen haben, sind sie dieses Jahr um durchschnittlich 20 Prozent eingebrochen. Zu diesem Ergebnis kommt das Markenranking BrandZ , das das Marktforschungsunternehmen Kantar am Mittwoch veröffentlicht hat.

Erst gestern sorgte Sport1 mit einem Umbau der Chefetage für Aufsehen. Inzwischen gibt es neue Entwicklungen beim Sport1-Eigner Highlight Communications, die den Weggang von Vorstandschef Olaf Schröder und Chefredakteur Pit Gottschalk in einem anderen Licht erscheinen lassen Meta stellte am Dienstag auf einer Fachkonferenz sein neues KI-Sprachmodell "Image Joint Embedding Predictive Architecture" , kurz I-JEPA, vor, das vorerst zwar nur Wissenschaftlern zugänglich ist, aber schneller zu trainieren sei als Konkurrent ChatGPT. OpenAI zog daraufhin nach, erweitert die ChatGPT-Funktionen und senkt seine Preise um bis zu 75 Prozent.

Seit Oktober ist Pinterest ohne europäischen Verkaufschef, da der bisherige Amtsinhaber Philipp Missler zum Head of Global Sales Solutions befördert wurde. Jetzt steht die Nachfolge fest: Milka Privodanova ist die neue Head of EMEA Sales und wird in dieser Rolle von London aus an Chief Revenue Officer Bill Watkins berichten.Die Agentur Grey hat den von ihr betreuten Etat für den Bundesfreiwilligendienst verteidigt. Die Entscheidung fiel nach einer öffentlichen Ausschreibung, die von der Trägergruppe Internationaler Bund durchgeführt wurde. Grey kümmert sich seit 2021 um das Mandat und behält den Auftrag nun für zwei weitere Jahre.