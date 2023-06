Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Im Zuge der sogenannten Dokumenten-Affäre muss der frühere US-Präsident Donald Trump sich heute vor einem Bundesgericht in Miami verantworten. Insgesamt werden dem 76-Jährigen in der Anklageschrift 37 Straftaten zur Last gelegt, unter anderem die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchstsensibler Informationen. Es ist das erste Mal, dass sich ein ehemaliger US-Präsident einer Anklage auf Bundesebene stellen muss. Die Polizei in Miami stellt sich auf Proteste von Trump-Anhängern ein. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Dienstagmorgen.

