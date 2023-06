Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet heute Abend in Bremen ihr 1000. Länderspiel. Der sportliche Aspekt dürfte aber im Hintergrund stehen: Gegner ist die Ukraine, der DFB spendet die Einnahmen an das vom Krieg gezeichnete Land. Auch die Sondertrikots der deutschen Auswahl werden nach dem Spiel für einen guten Zweck versteigert. Die Branche dürfte in dieser Woche vor allem dem ADC Festival und den Screenforce Days entgegenfiebern. Hier sind die Top-Branchennews am Montagmorgen.