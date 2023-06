IMAGO / Schöning

Guten Morgen aus Frankfurt!

Guten Morgen aus Frankfurt. Heute beschäftigt sich das Berliner Arbeitsgericht mit der Klage des Medienkonzerns Axel Springer gegen seinen früheren Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Wegen Verstößen gegen Regelungen im Aufhebungsvertrag fordert der Verlag eine Millionensumme, bestehend aus der Rück­zahlung der sieben­­stelligen Abfindung plus einer sechs­­stelligen Vertrags­­strafe, vom ehemaligen Bild-Chef. Kommt keine Einigung durch einen Vergleich bei dem heutigen Gütetermin zustande, setzt das Gericht die Verhandlung an. Hier folgen unsere Top-Branchennews am Brückenfreitag.

