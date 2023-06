imageBROKER/Jan Wehnert

Guten Morgen aus Frankfurt. Die Castingshow "The Voice of Germany" geht in der kommenden 13. Staffel erstmals mit einer komplett geänderten Jury an den Start. Die Runde der neuen Coaches besteht aus dem irischen Sänger Ronan Keating, der deutschen Rapperin Shirin David, dem Entertainer Giovanni Zarrella sowie den Brüdern Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel. Im vergangenen Jahr hatten noch Mark Forster, Stefanie Kloß, Peter Maffay und Rea Garvey nach neuen Gesangstalenten gesucht. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Morgen.

