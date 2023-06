Guten Morgen aus Frankfurt! Kein Tag, an dem nicht über Künstliche Intelligenz diskutiert wird, an dem vor dem Einsatz von KI gewarnt oder mit Hilfe von KI entstandene Produkte vorgestellt werden. Angesichts der Bedeutung von KI haben Unternehmer aus dem Südwesten Deutschlands mehr Geld für die Weiterentwicklung gefordert , gerade auch an Schulen und Hochschulen. Hier und jetzt - unsere Branchennews am Montagmorgen - natürlich auch mit dem Thema KI.

Youtube dreht im Kampf um neue Streaming-Nutzer auf: Jetzt starten die Primetime Channels in Deutschland, die Premium-Abo-Dienste in die Welt der Videoplattform holen. Zum Start in einem ohnehin schwierigen Markt gibt es vor allem Sport – und riesengroße Lücken, berichtet die Welt Auf seiner Worldwide Developers Conference wird Apple heute voraussichtlich sein erstes Virtual-Reality-Hardwareprodukt vorstellen – just zu jenem Zeitpunkt, in dem das Interesse am Metaverse ins Stocken geraten ist. Die New York Times ist skeptisch: Wer wird sich für Apples VR-Brille interessieren?Künstliche Intelligenz verändert die Marketingkommunikation, auch im Bereich von Out of Home. Hier sind erste Versuche mit KI-basierten Anwendungen zu beobachten. Markus Stahmer, Geschäftsführer von PoolOne Giant Media, erklärt, wie der Einsatz von KI bei OOH-Kampagnen in der Praxis gelingt