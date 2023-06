Guten Morgen aus Frankfurt!

Guten Morgen aus Frankfurt. Meldungen über steigende Preise haben etwas von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen – Unternehmen machen ja nichts verkehrt, wenn Sie einfach dem Trend folgen. Für all jene, die ihre Preispolitik an der Inflationsrate ausrichten, gibt es schlechte Nachrichten: Die Teuerung ist europaweit zurückgegangen , in Deutschland sogar erheblich. Es wird schwerer, mit Verweis auf allgemein steigende Preise einfach selbst an der Schraube zu drehen. Hier und jetzt - unsere Top-Branchennews am Freitagmorgen.