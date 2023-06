Die Produktionsfirma Supreme Music, bekannt für musikalische Umsetzungen von Werbefilmen wie "The Wish" (Penny) und "Heimkommen" (Edeka), hat einen dritten Standort in Deutschland eröffnet. Ab sofort ist das Studio auch in Düsseldorf vertreten . An der Spitze steht die bisherige Produktionschefin von BBDO: Kat Wyeth.Der gemeinnützige Verein Foodwatch verleiht einmal im Jahr den Goldenen Windbeutel an einen Lebensmittelhersteller, der durch dreiste Werbelügen ein Produkt vermarktet. Die unter anderem von Konsumierenden vorgeschlagene Kandidatenriege ist in diesem Jahr bunt gemischt.