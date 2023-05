Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt! Hillary Clinton findet Ron DeSantis richtig gut? Joe Biden äußert sich herablassend über eine Transgender-Person? Herzlich willkommen bei den Deep Fakes des US-Präsidentschaftswahlkampfs . Tausende zirkulieren bereits in den sozialen Medien und verwischen in der polarisierten Welt der US-Politik Fakten und Fiktion. Die Entwicklung immer besserer KI-Systeme wird deartige Verbreitung von Propaganda weiter erleichtern. Hier und jetzt - unsere Branchennews am Mittwochmorgen.

Teilen