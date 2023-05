Im Monat April legt ein Sportwagenbauer bei den Empfehlungen zu. Dagegen muss ein traditionsreicher Luxusautobauer Abstriche hinnehmen. Das zeigen Daten aus dem HORIZONT Brand Ticker von Unicepta Schweiz und Spirit for Brands mit Sitz in Köln.Twenty4tim gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Social-Media-Stars, will sich aber nicht auf den Begriff Influencer reduzieren lassen. Im Exklusiv-Interview verrät er, welche beruflichen Pläne er noch hat, warum er gerne eine eigene Marke herausbringen würde und was das sein könnte.Telekommunikationskonzerne kämpfen immer stärker in den sozialen Netzwerken um die Gunst der Menschen. Eine Untersuchung von BBDO zeigt jetzt, was die großen Telko-Marken in Sachen Social Advertising richtig machen - und wo sie noch Luft nach oben haben.