Vor drei Jahren hob Publicis Sapient gemeinsam mit dem Data-Science-Spezialisten Elder Research und dem Tech-Unternehmen Tquila eine KI-Firma aus der Taufe. Der Name des Joint Ventures - Publicis Sapient AI Labs - wird jetzt Programm. Denn Publicis Sapient ist hier künftig allein am Ruder. Wenn es um konkrete Nutzungszahlen geht, halten sich die meisten Streaming-Dienste sehr bedeckt. In Großbritannien lässt Netflix schon seit einiger Zeit seine Quoten ermitteln - und hierzulande erweist sich nun DAZN als Vorreiter, berichtet dwdl.de

Werbung für Tabakprodukte und elektronische Zigaretten soll in der Schweiz an Orten und in Medien, zu denen Jugendliche Zugang haben, verboten werden. Betroffen sind insbesondere die Printmedien, unter bestimmten Voraussetzungen die Onlinewerbung sowie Festivals Die Freiheit der Medien muss gegen autokratische Regierungen und interessengeleitete Anteilseigner verteidigt werden. Aber ist der geplante Media Freedom Act der EU der richtige Weg ? Darüber diskutieren beim HORIZONT Kongress Frederik Ferreau (Universität Köln), Christoph Fiedler (MVFP) und Erhard Grundl (Bündnis 90/Die Grünen).Künstliche Intelligenz nutzt große Datenmengen aus dem Internet und spült sie wieder zurück. So entsteht ein sich selbst verstärkender Prozess, eine Endlosschleife, die wenig Neues produzieren kann. Maik Kuhlmann, freier Marktforscher, sieht in einer unkritischen Adaption von KI-Studien eine mögliche Schwächung der Forschung