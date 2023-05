Guten Morgen aus Frankfurt!

Guten Morgen aus Frankfurt! Das Netz vergisst gemeinhin nichts. Für Betroffene kann das mitunter unangenehm werden. Doch jeder hat künftig die Möglichkeit, gegen unliebsame Veröffentlichungen vorzugehen, muss dann aber selbst "relevante und hinreichende Nachweise" vorlegen, dass die Informationen unrichtig sind. Die Betreiber der Suchmaschinen sind indes nicht verpflichtet, diesbezüglich selbst zu ermitteln. So hat jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden . Hier und jetzt – unsere Branchennews am Morgen.

Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga ist als Nachfolgerin von Polittalkerin Anne Will im Gespräch. Der federführende Norddeutsche Rundfunk (NDR) teilte am Dienstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass er Gespräche mit Caren Miosga über die Nachfolge führe.Brand Finance hat erstmals die attraktivsten Städtemarken der Welt analysiert und in ein Top-100-Ranking gegossen. Obwohl das Gros der Top-City-Brands in Europa zu finden ist, schafft es nur eine deutsche Stadt unter die Top 20 - und das gerade so