tauchte nun ein zweiminütiger Clip auf dem Twitter-Kanal @Tesla_Asia auf Guten Morgen aus Frankfurt. Twitter- und Tesla-Chef Elon Musk hat die Werbung für sich entdeckt: Bislang verließ sich der E-Auto-Hersteller Tesla auf die Kraft von Mund-Propaganda und Social Media. Nachdem Musk vergangene Woche ankündigte, künftig auch klassische Werbung zu testen,. Darin schwärmt eine Tesla-Abteilungs­leiterin aus Singapur von ihren Erfahrungen mit dem Modell - nicht gerade der große Kampagnenwurf, aber vielleicht der Auftakt für weitere Werbaktivitäten. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Morgen.

TikTok klagt gegen das angekündigte Verbot im US-Bundesstaat Montana. "Wir fechten das verfassungswidrige Verbot an, um unser Unternehmen und Hunderttausende TikTok-Nutzer in Montana zu schützen", hieß es am Montag auf dem Twitter-Account von TikTok. Es gebe eine Reihe von Präzedenzfällen , die die Video-App nach eigener Auffassung in eine juristisch starke Position bringen.