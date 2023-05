IMAGO / Jan Eifert

Guten Morgen aus Frankfurt. Verkehrsminister Volker Wissing hat eine positive Zwischenbilanz des Deutschlandtickets gezogen. Die Verkaufszahlen seien "sehr ermutigend", sagte der FDP-Politiker am Sonntag im ARD-Hauptstadtstudio. Er versicherte zugleich, der Regionalverkehr solle wieder gestärkt werden. Allerdings sei nicht innerhalb weniger Monate nachholbar, was die Vorgängerregierung in 16 Jahren versäumt habe. Welche Meinung der Digitalminister zum Thema Breitbandausbau in Europa vertritt, erfahren Sie in unseren Top-Branchennews am Montag.

Die CEOs von David+Martin und Heimat TBWA fordern einen stärkeren Zusammenhalt in der Werbebranche und insgesamt mehr Optimismus und Freude. Das könnte nach Ansicht von Martin Eggert und Maik Richter zugleich auch die Antwort auf das allgegenwärtige Nachwuchsproblem sein.