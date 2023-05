IMAGO / Jan Eifert

Guten Morgen aus Frankfurt. Ein Istanbuler Gericht hat erneut Haftbefehl gegen Deniz Yücel erlassen. Das teilte die Schriftstellervereinigung PEN-Berlin mit, deren Vorsitzender Yücel ist. Der Vorwurf: Der 49-jährige Journalist habe den türkischen Staat und die türkische Nation "verunglimpft" und Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdogan beleidigt. Yücel, der selbst nicht mit einem fairen Verfahren rechnet , saß zwischen Februar 2017 und 2018 wegen angeblicher "Terrorpropaganda" in der Türkei in Untersuchungshaft. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Brückentag.